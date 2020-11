Gigi Hadid e il nuovo selfie con la figlia

La top model Gigi Hadid, 25 anni, ha condiviso nelle storie di Instagram un nuovo adorabile selfie con la sua prima figlia, nata a fine settembre dalla sua relazione con il cantante Zayn Malik, 27 anni. Nella foto la piccola è teneramente appoggiata alla spalla di sua madre. Gigi Hadid ha commentato ironicamente lo scatto: "Lei fa il ruttino alla luce del sole". Questo è il secondo selfie con la figlia per la modella, ma il primo che vede mamma e figlia da sole.



Gigi Hadid, infatti, solo qualche giorno fa, aveva condiviso su Instagram il primo scatto di famiglia, in versione Halloween, insieme alla figlia e al compagno Zayn Malik, ex membro degli One Direction. Nella foto, i genitori erano pronti a festeggiare con la piccola, con tanto di costumi a tema, la festa di Halloween; il volto della bambina, che indossava un vestitino verde, era stato oscurato dalla mamma con una simpatica emoticon de L'incredibile Hulk.