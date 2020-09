Gigi Hadid e il nuovo selfie col pancione: "Il tempo è volato"

Condividi

Foto Instagram @gigihadid

Quando si è felici il tempo vola e così è stato per Gigi Hadid, quasi arrivata al termine della sua gravidanza. "Qui ero circa alla 27esima settimana, il tempo è volato", ha scritto la top model postando su Instagram nuovi scatti e selfie del suo pancione.



L'annuncio della sua prima gravidanza con il fidanzato, il cantante Zayn Malik, era arrivato lo scorso aprile, ma fino a luglio la top model non aveva voluto mostrare il suo pancione: i primi frame della sua dolce attesa erano arrivati durante una diretta Instagram fatta per V Magazine. Poi finalmente a fine agosto la top model ha condiviso uno shooting patinato in bianco e nero con il pancione, scattato un mese prima dal duo di fotografi di moda Luigi & Iango.