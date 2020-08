Gigi D'Alessio è nonno (bis): è nata Sofia

Condividi

Gigi D'Alessio è diventato nonno, per la seconda volta: il figlio maggiore, Claudio D'Alessio, è diventato padre di Sofia, avuta dalla compagna, la ballerina Giusy LoConte. Nel 2007 Claudio aveva già reso Gigi D'Aessio nonno per la prima volta di Noemi, oggi 14 anni, avuta con l'ex compagna Francesca.



"Oggi è il giorno in cui le lacrime bagnano un sorriso grande come la luna. Benvenuta Amore mio, benvenuta Sofia D’Alessio", ha scritto Claudio dando la notizia della nascita. "Benvenuta bella di nonno", ha commentato Gigi D'Alessio. E anche l'ex del cantante, Anna Tatangelo, ha commentato la notizia con una serie di cuori.



Claudio è il figlio maggiore di Gigi D'Alessio, nato dal matrimonio con Carmela Barbato. Con lei il cantante, dopo Claudio, ha avuto altri due figli: Ilaria e Luca. Dalla relazione con Anna Tatangelo poi, nel 2010, è nato il quarto figlio di Gigi D'Alessio, Andrea.



"Ho cercato di dare loro tutto l'affetto possibile, anche se sono mancato spesso, perché nel mio lavoro non si può delegare troppo", aveva raccontato Gigi D'Alessio a Silvia Toffanin parlando della paternità. Riguarda la sua intervista a Verissimo nel video sotto.