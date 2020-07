Gianni Morandi e gli auguri alla moglie Anna: "Ti amo come il primo giorno"

"Ci siamo incontrati 26 anni fa e siamo legati da un sentimento grande, dacon il passare del tempo. Credo che il nostro sia un incontro molto fortunato, io sono felice con lei e la amo come il primo giorno". dedica un post su Facebook alla moglie Anna per farle gli auguri nel giorno del suo onomastico, il 26 luglio."Prima di tutto, auguri a tutte le donne che si chiamano Anna, uno dei bellissimi nomi più diffusi, in Italia e nel mondo", scrive il cantante di Monghidoro, seguitissimo sui social network, con oltre 2.6 milioni di follower su Facebook e 1.2 su Instagram, "poi vorrei fare un augurio con un bacio anche ad Anna, mia moglie". Morandi esi sono sposati nel 2004 dopo una relazione lunga dieci anni, dalla quale nel 1997 hanno avuto un figlio, Pietro. Ospite in diverse occasioni di Verissimo , Gianni Morandi negli anni ha ripercorso la sua vita e raccontato le sue emozioni, dalla crisi professionale negli anni Settanta all'amore ritrovato con Anna Dan dopo la fine del primo matrimonio, fino al rapporto con i figli : rivediamo alcuni momenti delle sue interviste nello studio di Silvia Toffanin.