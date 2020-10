Gianluca Vacchi è papa: è nata Blu Jerusalema

Condividi

Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca sono genitori: l'annuncio è arrivato dai loro profili Instagram con post da record di cuori. "Lei è qui con noi. Vogliamo annunciare che questa mattina è nata nostra figlia, Blu Jerusalema Vacchi. Grazie a Dio sta bene e la amiamo già più delle nostre vite", ha scritto l'imprenditore, 53 anni.



Gianluca Vacchi aveva scelto il giorno della festa della mamma per condividere con tutti i suoi fan la notizia della gravidanza della fidanzata, la modella Sharon Fonseca, 24 anni, nata in Venezuela e cresciuta a Miami. "Lei è la madre che ho sempre sognato per mio figlio", aveva dichiarato Vacchi, "Grazie amore per avermi dato il regalo più bello".



Poche ora prima del parto la coppia aveva condiviso uno dei loro famosi balletti dalla sala parto: ora si aspetta la prima coreografia a tre.