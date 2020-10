Gerry Scotti: "Mio figlio Edoardo diventerà papà"

Condividi

"Mio figlio ha fatto quello che molti italiani hanno fatto durante il lockdown, ha pensato bene di avere un figlio: ed è successo": così Gerry Scotti annuncia a Verissimo che diventerà presto nonno. Il figlio Edoardo, 28 anni, aspetta infatti il primo figlio.



"Ci siamo trovati ai giardini a Milano e lui mi è venuto incontro con uno strano pacchettino che conteneva un ciuccio", racconta il conduttore con gli occhi lucidi a Silvia Toffanin. "Sono molto felice per loro. Ho solo un cruccio però. Io, figlio unico, ho fatto un figlio unico. Ora mi aspetto dei nipotini multipli. Ne vorrei altri due, però deve essere d’accordo anche la moglie di Edoardo!".



Se sarà il nonno di un nipotino o di una nipotina, Gerry emozionato risponde: "Sarà una femminuccia. Una notizia così dà senso a un anno senza senso. Mi rimbambirò anch’io come ho visto rimbambirsi i miei amici quando hanno vissuto questa esperienza".



"Per voi resterò sempre lo zio Gerry, ma tra poco in famiglia sarò il nonno", conclude Gerry Scotti.