Gerry Scotti: l'intervista a Verissimo in 100 secondi

Gerry Scotti torna nello studio di Verissimo dopo i giorni in ospedale, ricoverato per Covid-19. "All'inizio mi sono curato da casa, poi sono andato in ospedale per un controllo e, viste le mie condizioni, mi hanno ricoverato. Ero il più sano del reparto e lì saper reagire è importante, è una componente della guarigione", racconta il conduttore, 64 anni.



Gerry ringrazia tutti gli operatori sanitari che lo hanno aiutato nei momenti più difficli della malattia: "Tutti i medici e gli infermieri intorno a me erano molto giovani: è stato bello farmi curare e rincuorare da gente così giovane e così in gamba. Sono arrivato anche a portare il casco e quella è stata l'esperienza più estraniante".



Nel corso dell'intervista, il conduttore desidera ricordare anche Veronica Franco, cantante 19enne che aveva conquistato il pubblico di Tu sì que vales cantando Hallelujah.