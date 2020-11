Gerry Scotti guarito dal Covid: "A casa finalmente"

Dopo l'annuncio della positività ale il successivo ricovero in ospedale,annuncia su Instagram di essere stato dimesso: "A casa finalmente", fa sapere postando un selfie allo specchio che lo ritrae felice e sorridente."Grazie a tutti voi, al vostro affetto e grazie a tutti iUn abbraccio a chi ha vissuto insieme a me questa esperienza: non vi dimenticherò", scrive il conduttore, 64 anni.L'annuncio del ritorno a casa è avvenuto a 20 giorni di distanza da quello della positività : tanto è stato lungo il suo decorso della malattia., ma essere in onda vuol dire essere nelle case della gante", aveva raccontatopoche settimane prima di contrarre il virus. "Ho patito questa situzione, ma patisco di più a vedere quanto tutto il nostro settore dello spettacolo sia in difficoltà".