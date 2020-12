Gerry Scotti e gli altri ospiti di sabato 5 dicembre a Verissimo

Condividi

Sabato 5 dicembre su Canale 5 nuovo appuntamento con Verissimo. Tra gli ospiti due grandi amici della trasmissione, in studio per raccontare un momento difficile: Gerry Scotti e Iva Zanicchi, ricoverati a poche settinmane l'uno dall'altra a causa del Covid.



Dal mondo della musica, invece, si racconteranno a Silvia Toffanin Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro, e Marco Carta. Sarà la prima volta nello studio di Verissimo per Enock Barwuah, appena uscito dalla casa del Grande Fratello Vip.



Torna su questa pagina per scoprire tutti gli altri ospiti di sabato 5 dicembre a Verissimo.