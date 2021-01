Condividi

Gerry Scotti è diventato nonno per la prima volta. Secondo quanto riportato dal settimanale Gente, il 15 dicembre scorso è nata la piccola Virginia, figlia di Edoardo Scotti e della moglie Ginevra Piola.



Durante le festività, la notizia della nascita è rimasta privata e non c'è stato nessun annuncio da parte del conduttore o della famiglia. Un fiocco rosa che arriva dopo mesi difficili per Gerry Scotti che ha affrontato un ricovero in ospedale a causa del Covid-19.



Ospite nello studio di Verissimo Gerry Scotti aveva raccontato i giorni in ospedale: "All'inizio mi sono curato da casa, poi sono andato in ospedale per un controllo e, viste le mie condizioni, mi hanno ricoverato.

Ero il più sano del reparto e lì saper reagire è importante, è una componente della guarigione". "Tutti i medici e gli infermieri intorno a me erano molto giovani: è stato bello farmi curare e rincuorare da gente così giovane e così in gamba. Sono arrivato anche a portare il casco e quella è stata l'esperienza più estraniante, ma è anche una strada sicura per iniziare a uscire dalla malattia", aveva spiegato Gerry a Silvia Toffanin.