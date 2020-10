Georgina Rodriguez: "Con Cristiano Ronaldo fu amore a prima vista"

Condividi

Georgina Rodriguez , 26 anni e oltre 21 milioni di follower su Instagram, compagna di Cristiano Ronaldo , 35 anni, e madre di Alana Martina, 3 anni a novembre, ultima dei quattro figli del calciatore, ha rilasciato un’intervista al magazine spagnolo Mujerhoy, raccontando l’amore per il compagno, le critiche alla loro coppia e le gioie della maternità. La modella, che vanta anche una co-conduzione all’ultimo Festival di Sanremo, ha ripercorso i momenti più intensi della storia con il calciatore , dal primo incontro nel 2016: " Fu amore a prima vista . Ci siamo incontrati per la prima volta in una strada di Madrid , mentre stavo tornando a casa, e non abbiamo avuto il coraggio di parlarci. Poco tempo dopo è venuto a fare shopping nella boutique di lusso dove lavoravo e il destino ci ha fatto poi ritrovare a una festa. È qui che abbiamo parlato per la prima volta; è stato un momento molto speciale". E poi la modella si è lasciata andare a una dichiarazione d'amore: "Cristiano è una delle persone migliori che conosco. Mi protegge e c'è un grande legame tra di noi. Non posso negare che sia una bomba, tutto mi attrae di lui ".

Rodriguez e Ronaldo vengono entrambi da famiglie molto umili: "Sono una privilegiata, non per le cose materiali che possiedo, ma per la salute e l’amore della mia famiglia. Mio padre si ammalò e combatté per tre anni; è qualcosa che cambia la tua vita e il modo in cui vedi le cose. Oggi ho una buona situazione finanziaria e ne sono grata, ma non è sempre stato così, ho vissuto entrambe le realtà. Proprio come il mio compagno, che ha trascorso come me un’infanzia molto umile, senza alcun lusso".



Come risponde alle critiche alla loro coppia? "Qualunque cosa farai, sarai criticata. È così semplice, non puoi piacere a tutti. Sfortunatamente, c’è molta invidia (...) Sembra che sia meglio nascere ricchi, piuttosto che avere la fortuna di migliorare, ma non è così. L’invidia fa molti danni. Cerco di non provare nulla di negativo nei confronti delle persone che ci criticano".