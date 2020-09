Gaia Gozzi: l'esibizione di "Coco Chanel" a Verissimo

, ospite a, entra cantando, il suo secondo singolo (dopo Chega ) uscito lo scorso agosto e tratto dal suo album d'esordio, Genesi. Il brano parla di una storia d'amore agli sgoccioli, che si sta tenendo stancamente in piedi, e riprende il pop elettronico, con synth e sonorità urban, del primo singolo. Gaia, vincitrice dell'ultima edizione di Amici , ha già portato a casa 2 dischi di platino e sul web conta oltre 30 milioni di visualizzazioni. Un successo arrivato in un momento strano, in pieno lockdown, ma che la cantante, 22 anni, ha saputo coltivare mantenendo il rapporto con i fan anche a distanza.