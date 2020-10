Gabrielle Caunesil: "Dovrò operarmi per una endometriosi"

Condividi

Gabrielle Caunesil, 30 anni, top model francese e moglie dell’imprenditore Riccardo Pozzoli, 33 anni, ha annunciato ai suoi fan su Instagram di essere affetta da endometriosi, una patologia ginecologica con la quale la modella combatte da 15 anni, e di dover affrontare presto due interventi.



"Sono offline dal mio compleanno, una settimana fa ormai. Periodo necessario per ricentrare le mie energie. So che molti di voi devono sentirsi ansiosi, le notizie a volte sono difficili da accettare. Sono passate due settimane in cui ho attraversato una montagna russa di emozioni. Ho incontrato il mio secondo chirurgo la scorsa settimana, dovrei avere presto un appuntamento per fissare il mio primo intervento; mi hanno preparato alla possibilità di perdere l'ovaio. Ho capito quante donne stanno attraversando questo genere di cose, so di non essere sola, e lo sapete anche voi. Il mio secondo intervento chirurgico per la mia endometriosi sarà posticipato a causa del Covid. Va bene, ho sofferto per 15 anni, posso sopportarlo ancora per qualche mese".



La modella ha poi rivolto il suo ringraziamento speciale al marito, Riccardo Pozzoli, che le è sempre stato vicino nel corso della malattia, e ai suoi numerosi fan: "Grazie per tutti i vostri messaggi, grazie per il vostro supporto. Tra il lavoro, la mia salute personale e tutto il resto, ogni singolo secondo della giornata è molto opprimente. Apprezzo il vostro amore, mi solleva, mi regala speranza, e soprattutto mi fa sentire meno sola. Spero che, condividendo questo con voi, anche voi vi sentiate meno soli. Siamo più forti di quanto abbiamo mai creduto. Più forti insieme. Ps: Ringrazio mio marito Riccardo per avermi sostenuto ogni giorno attraverso alti e bassi, e per essersi preso cura di me con amore e forza ogni singolo giorno; ti sono grata".