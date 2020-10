Gabriel Garko: "Tra me ed Eva (Grimaldi) mancava solo il sesso"

Condividi

Dopo la sua confessione a Verissimo, Gabriel Garko parla delle sue storie d'amore costruite a tavolino, tra cui quella con Eva Grimaldi : "Io ed Eva abbiamo vissuto otto anni insieme. Siamo stati una coppia, forse mancava solo il sesso tra noi. Ci siamo aiutati e sostenuti a vicenda. L’ho amata tanto, ma non come la gente poteva immaginare e probabilmente, come persona, l’avrei potuta sposare davvero". Rivedendo i lsuo intervento al GF Vip si commuove e dichiara: "Ho visto Adua in difficoltà e mi dava fastidio dovesse continuare a tenere in piedi una recita per proteggermi".

Oggi il cuore dell’attore pare battere per qualcuno: "Mi sto frequentando con una persona, con cui mi trovo molto bene. E’ una storia appena iniziata". E sulla sua relazione mai confermata prima con Gabriele Rossi, l’attore dice apertamente: "La storia con Gabriele si è conclusa ma siamo rimasti in ottimi rapporti. Ci sentiamo tutti i giorni e forse ci vogliamo più bene da amici che da altro".



Alla domanda se ne valeva la pena fingere per tutto questo tempo, Gabriel risponde: "Ho vissuto momenti molto difficili, in cui ho avuto pensieri brutti, ma oggi sono felice di quello che sono e forse non lo sarei stato se non avessi passato quello che ho passato. Adesso la gente potrà conoscermi per quello che sono veramente".