Gabriel Garko: l'intervista a Verissimo in 100 secondi

Dopo il toccante intervento al GF Vip, Gabriel Garko ospite a Verissimo si toglie la maschera, "anzi lo scafandro", in una lunga intervista-confessione con Silvia Toffanin: "Se hai un certo orientamento sessuale non puoi fare questo mestiere, il sistema te lo impone. M sono trovato dentro una macchina che mi ha incastrato e il gioco non è poi più stato così divertente. Ma oggi mi sono tolto la maschera, anzi lo scafandro".



Dalle ragioni per cui ha nascosto la sua omosessualità per circa 20 anni fino alle relazioni create a tavolino, Gabriel Garko si racconta senza filtri per la prima volta. E si commuove raccontando la sua prima vera storia d'amore, con Riccardo, vissuta sempre di nascosto: "Io e Riccardo vivevamo insieme, ma era una situazione falsata. Quando venivano a cena gli amici, poi lui alla fine della serata faceva finta di andare via per poi tornare. Quando uscivamo o andavamo in vacanza eravamo sempre in gruppo".



