Francesco Renga su Instagram dà il suo ultimo saluto al padre Salvatorico, morto a 91 anni e affetto da Alzheimer. "Mio padre se n’è andato... mi piace pensare che ora sia finalmente di nuovo insieme a mia madre Jolanda, il suo unico grande amore. È questa speranza che mi aiuterà a sopportare la sua mancanza, voglio poi ringraziare tutte le persone che in questi giorni mi hanno mandato i loro messaggi di affetto e vicinanza. Grazie di cuore a tutti", ha scritto il cantante.



La mamam di Francesco Renga, infatti, è morta a a soli 52 anni quando il cantante era ancora giovane e a lei Renga aveva dedicato il brano Aspetto che torni. "È quasi come se l'avesse scritta mio papà. Papà ha quasi 90 anni ed è malato di Alzheimer, vive in questo mondo tutto suo dove praticamente c’è solo lei", aveva raccontato Francesco Renga commosso a Verissimo (nel video sotto).