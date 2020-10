Francesco Renga: "I miei capelli lunghi sono un segno di protesta"

Condividi

Francesco Renga ospite a Verissimo commenta questo periodo storico spiegando la ragione del suoi capelli lunghi: "Mi ero ripromesso di non tagliarli fino a quando i lavoratori dello spettacolo non avessero avuto delle soluzioni e sono in attesa di conoscere cosa ne sarà di loro; nessuno si sta preoccupando di tutte queste persone, che non lavorano da mesi".



Raccontando il lockdown della scorsa primavera confessa: "Ho vissuto il lockdown a Brescia, una delle città più colpite, e l'ho vissuto male: c'è una sensazione di allarme costante che viviamo ancora oggi e pesa il fatto di non riuscire a vedere la luce in fondo al tunnel. Ho la fortuna di poter esprimere quello che sento scrivendo musica, ma mi manca la condivisione".