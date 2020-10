Francesco Renga e il dolore "eterno" per la perdita di un genitore

Condividi

Francesco Renga ospite a Verissimo parla della scomparsa del padre Salvatorico, morto poche settimane fa, a 91 anni e affetto da Alzheimer. "L'unica cosa che si ricordava fino all'ultimo era mia madre Jolanda. Per me era l'esempio, mi ha fatto capire da subito dove stava il bene e dove stava il male", dice, dedicando poi parole di conforto a Silvia Toffanin, che ha appena perso la mamma.



"Per chi fa il nostro mestiere è improbabile non condividere certi dolori, ma si può superare questo pudore ringraziando chi ci è stato vicino. Il dolore non ti lascerà mai ma ti abituerai a conviverci, lo puoi vivere semre meglio, perché è quella la volontà dei nostri genitori: vederci felici".