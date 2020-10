Condividi

Sabato 31 ottobre alle 16.05 su Canale 5 nuovo appuntamento con Verissimo. Tra gli ospiti di questa puntata Francesco Renga, uno dei cantanti italiani più amati pronto per una nuova avventura come giudice nel programma tv All Together Now, in onda dal 4 novembre. Oltre a lui, torna a Verissimo anche la conduttrice del game show musicale, Michelle Hunziker.



E ancora, ospiti del talk show del sabato pomeriggio, condotto da Silvia Toffanin: Giulio Berruti e Marco Masini.