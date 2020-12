Francesco Oppini con mamma Alba: "Ero svuotato di emozioni"

Condividi

"Ora sto meglio, ero arrivato, ero provato, un po' svuotato di emozioni nel bene e nel male. La mia preoccupazione derivava dalla consapevolezza di non poter più dare quello che io posso dare a una causa come questa: l'esser spensierato, essere un po' il trascinatore della banda in certe situazioni. Riconoscevo la difficoltà nel mantenere un rapporto positivo verso gli altri anche per no tediargli la giornata". Francesco Oppini racconta a Verissimo come è stato il suo ritorno alla normalità dopo l'uscita dal Grande Fratello Vip., e perché ha deciso di interrompere la sua avventura. Scelta che ha condiviso anche sua madre, Alba Parietti, presente in studio al suo fianco.



"I miei sono stati super, di più non potevano fare, mi hanno sempre protetto", spiega Francesco, parlando delle difficoltà di un bambino di crescere con due genitori famosi come Alba Parietti e Franco Oppini. Ma Francesco condivide anche i momenti di più grande sofferenza della sua vita, si sofferma sul rapporto con Tommaso Zorzi e racconta il primo incontro con la fidanzata Cristina uscito dal reality.