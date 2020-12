Francesca Rocco e Giovanni Masiero: “La famiglia si allarga”

“Cinque mesi...e un dolce segreto”. Cosìannuncia su Instagram la sua, insieme a una foto in cui bacia“Lo abbiamo sperato, desiderato, sognato ed ora eccoti qua! È con immensa gioia che vogliamo urlare al mondo che diventeremo genitori per la seconda volta!”, continua Francesca, già, tre anni. “In questo anno così strano, così pieno di preoccupazioni e pensieri per il futuro, la nostra unica certezza è che in serbo per te, piccola creatura, avremo un sacco di amore da donarti! Oggi ci sentiamo già in quattro e non vediamo l’ora di intraprendere questo nuovo viaggio che ci aspetta, però questa volta con un’aiutante speciale....la piccola Ginevra. Posso dire che la vita è meravigliosa”, conclude.Anche Giovanni Masiero ha voluto condividere con i fan tutta la sua gioia, con un post in cui scrive : “La felicità è reale solo quando è condivisa. La famiglia si allarga!”.si erano conosciuti nella casa del Grande Fratello nel 2015. Due anni dopo, in seguito alla nascita di Ginevra, raccontarono a Verissimo con estrema trasparenza le difficoltà che una coppia deve affrontare subito dopo il parto. Rivediamo quell’intervista.