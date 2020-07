Francesca Fioretti, che nonostante tutto "amo l'esistenza"

Condividi

"Esistenza, cmq ti amo. P.s: Tiè": un messaggio di rivincita quello che condivide Francesca Fioretti su Instagram. Il suo "comunque" è infatti un lutto indimenticabile: il 4 marzo 2018 a soli 31 anni moriva il compagno e padre di sua figlia, il calciatore Davide Astori.



Con il messaggio d'amore per la vita, la modella e attrice, 34 anni, condivide anche uno scatto in bianco e nero con la figlia Vittoria, 4 anni. Il suo account è ricco di esperienze in giro per il mondo insieme alla bambina: da quando Davide Astori, capitano della Fiorentina, non è più nella sua vita, Francesca ha voluto reagire cominciando proprio dai viaggi, che erano una loro passione comune.



Dal deserto all'aurora boreale del Polo Nord, fino al mare, Francesca continua a viaggiare con Vittoria, con un anche se il suo posto nel mondo l'ha già trovato: "Tu, Vittoria, il mio unico posto sicuro nel mondo, per sempre", aveva scritto lo scorso marzo nell'anniversario di morte del compagno.