Francesca Chillemi compie 35 anni

Francesca Chillemi, nata a Messina il 25 luglio 1985, viene eletta Miss Italia nel 2003 quando aveva solo 18 anni. Grazie a questa vittoria, riesce a lavorare fin da giovanissima nel mondo della moda e inizia una carriera come modella. Dopo qualche anno, comincia a lavorare anche in televisione.



Nel 2007 entra nel cast della serie tv Carabinieri, nella quale interpreta il ruolo del carabiniere semplice Laura Flestero. Francesca Chillemi non si ferma alla tv e nel 2009 debutta sul grande schermo con Feisbum - Il film, e con Cado dalle nubi di Gennaro Nunziante, primo grande successo di Checco Zalone. Il suo ultimo ruolo televisivo è stato quello di Monica Mirafiori, una delle protagoniste della terza stagione de L'Isola di Pietro.



Dopo una relazione nel 2010 con Francesco Scianna, nel 2016 ha avuto una figlia con l'imprenditore Stefano Rosso. Nel video qui sotto, un'intervista di Francesca Chillemi nello studio di Verissimo durante la quale parla con Silvia Toffanin dei suoi successi in tv.