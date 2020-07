Francesca Barra: "Claudio Santamaria la mia poesia compiuta"

Condividi

Auguri mio marito. Non è stato facile. Li abbiamo trasformati in fuochi d’artificio che guardiamo abbracciati, mentre loro eh. Loro si sono dispersi nel cielo lasciando null’altro che polvere., ora, c’è solo l’unica cosa che serve: la felicità".Con queste parolecelebra su Instagram ilcon il marito,. Illa giornalista, 41 anni, e l'attore, 46 anni il 22 luglio, si sposavano per la seconda volta , dopo le nozze a Las Vegas nel 2017, a Policoro, in Basilicata.

Nel giorno del secondo anniversario Francesca Barra ricordando le nozze sui social racconta: "Ci tenevamo a sposarci dove ci siamo conosciuti da ragazzini, sulla spiaggia di Policoro". E ancora: "Ho disegnato l'abito simile a quello delle bambine, per coinvolgerle in questo giorno speciale, e l'ho fatto ricamare con nomi importanti per la nostra vita".



Per celebrare la giornata la coppia si è regalata una vacanza romantica in Puglia, a Savelletri di Fasano. E ha festeggiato svegliandosi all'alba per vedere il sole sorgere: "Buon anniversario (e scusa se ti ho svegliata per farti vedere questa meraviglia", ha scritto l'attore condividendo il video dell'alba su Instagram.