Flavio Briatore ricoverato a Milano per Covid-19

Foto Instagram @briatoreflavio

Da lunedì 24 agostoè ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano dopo aver contratto il Covid-19. L'imprenditore, 70 anni, secondo L'Espresso non si trova in terapia intensiva anche se le sue condizioni sono "serie".Nel suo locale a Potro Cervo in Sardegna, il, una cinquantina di dipendenti sono risultati positivi, rendendo il locale un focolaio dei contagi. Pochi giorni fa Briatore aveva criticato la decisione del governo e del sindaco di Arzachena di chiudere tutte le discoteche, compreso il suo Billionaire, chiuso dal 17 agosto.Tra gli altri vipal coronavirus alci sono anche il tecnico del Bolognae le showgirl, mentresono risultati negativi al tampone.