#ReMagnoIsBack: con questo hashtag Filippo Magnini annuncia su Instagram la sua decisione di tornare a nuotare. "Non è stata una scelta facile ma ho deciso di tornare. Sono passato attraverso il buio, ho quasi toccato il fondo ma tutto questo al posto di buttarmi giù mi ha dato la giusta motivazione per lottare, per vincere, per tornare a gareggiare dimostrando quello che è sempre stato il mio valore sportivo", ha scritto il nuotatore, 38 anni, appena diventato papà di Mia, nata dall'amore con Giorgia Palmas.



"Oggi il mio sport sta soffrendo e non posso rimanere a guardare. Io torno in acqua, per me, per la mia famiglia per il mio paese. È ufficiale...ci vediamo ai blocchi di partenza", conclude nel suo post. "E noi saremo sempre al tuo fianco", commenta la fidanzata Giorgia Palmas.



Gia mesi fa, ospite a Verissimo, Filippo Magnini aveva accennato alla sua voglia di tornare in vasca: "Penso di essere ancora un atleta", aveva dichiarato commentando l'assoluzione dalle accuse di doping. "Adesso che sono libero e ho vinto la mia gara più importante sto pensando di tornare a nuotare... vedremo, ti lascio con un chissà!".