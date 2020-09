Filippo Magnini: "Cara Giorgia, mi hai reso un uomo migliore"

, abbiamo incrociato i nostri sguardi 3 anni fa e ho subito sentito che era amore": comincia così la video-lettera dii perche, ospite della prima puntata di Verissimo al nono mese di gravidanza, riceve una dolce sorpresa dal fidanzato e futuro papà."Non ricordo più una vita senza te.", prosegue il nuotatore che a breve diventerà padre per la prima volta di una bambina, mentre per la showgirl sarà la seconda figlia dopo Sofia Bombardini, 12 anni)., completo. Quando mi hai detto che eri incinta, avvolto da un calore profondo, ho capito il senso della vita", continua. "Abbiamo una vita intera davanti amore, io, te e le nostre principesse"."Il grazie che voglio rivolgerti oggi è soprattutto per la Vita che mi hai regalato e che ci aspetta insieme ein ogni istante,e io sono tanto fortunata", lo ha ringraziato Giorgia.Insieme dalla primavera 2018, Giorgia Palmas e Filippo Magnini, dopo la romantica proposta di matrimonio nella notte di Natale, dovevano sposarsi a marzo, ma hanno rimandato le nozze causa coronavirus e si sposeranno a dicembre