Fedez lancia Scena Unita: 70 artisti insieme per lo spettacolo

Fedez ha lanciato Scena Unita, il fondo per i lavoratori della musica e dello spettacolo, nato a seguito all’emergenza Covid, patrocinato da Mibact, e gestito da Cesvi, organizzazione umanitaria italiana, in collaborazione con La Musica Che Gira e Music Innovation Hub.



"Sono veramente felice di comunicarvi che abbiamo raccolto 2 milioni di euro per aiutare i lavoratori del mondo della musica e dello spettacolo. Abbiamo lavorato giorno e notte per rendere possibile tutto questo, un fondo che potesse correre in aiuto di tutte le famiglie di un settore tra i più colpiti durante questa emergenza. Ogni artista ha partecipato a questa iniziativa donando in prima persona. Grazie a tutti gli artisti e i brand che hanno deciso di supportare questa causa. Felice ed orgoglioso di questa Scena Unita!", ha scritto Fedez su Instagram presentando il progetto.