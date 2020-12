Fedez e Chiara Ferragni sono i personaggi dell'anno

Foto Instagram @fedez

Continuano i riconoscimenti per, una delle coppie italiane più significative dell'anno che si sta per concludere. Dopo aver ricevutodal sindaco di Milano Giuseppe Sala, i Ferragnez ottengono il primo posto nella classifica stilata dal settimanaleche raccoglie tutte le personalità più influenti del 2020.Il numero di Vanity Fair, in edicola dal 9 dicembre, dedica la copertina proprio alla coppia che ha saputo lasciare il segno anche in un anno particolarmente difficile per il nostro Paese. Solo pochi giorni fa, nella giornata di lunedì 7 dicembre, avevano ricevutoper il loro impegno nel contrastare ilin una delle città più colpite durante la prima ondata.Tra gli influencer più seguiti durante la quarantena, i Ferragnez si sono impegnati nella lotta al coronavirus prima con la raccolta fondi per l’ospedale San Raffaele , poi con il tour estivo per promuovere il turismo in Italia, infine condividendo il messaggio del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte , che aveva chiesto alla coppia di sensibilizzare i loro follower all'uso della mascherina, e con l'iniziativa a sostegno dei lavoratori dello spettacolo Scena Unita