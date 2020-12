Fedez e Chiara Ferragni ritirano l'Ambrogino d'Oro 2020

Foto Instagram @fedez

Nella giornata di lunedì 7 dicembre,hanno ricevuto dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala,2020. Quest'anno il premio è stato assegnato alle personalità che si sono distinte per il contrasto alin una delle città più colpite durante la prima ondata. I Ferragnez si sono recati a Palazzo Marino, sede del Comune, per ritirare il riconoscimento.Dopo la premiazione, Fedez ha scritto un lungo messaggio sul suo profilo Instagram: "Tutti possiamo essere utili ma possiamo essere davvero utili solo se siamo tutti. Le persone sono contenitori di idee e le idee sono l’unica cosa che conta. Saranno loro che potranno tirarci fuori dal periodo difficile che stiamo affrontando.a cui abbiamo/avete partecipato. Non abbandoniamo i progetti, Non abbandoniamo le idee, non abbandoniamo il nostro paese. Grazie Milano".Tra gli influencer più seguiti durante la quarantena, i Ferragnez si sono impegnati nella lotta al coronavirus prima con la raccolta fondi per l’ospedale San Raffaele , poi con il tour estivo per promuovere il turismo in Italia, infine condividendo il messaggio del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte , che aveva chiesto alla coppia di sensibilizzare i loro follower all'uso della mascherina, e con l'iniziativa a sostegno dei lavoratori dello spettacolo Scena Unita