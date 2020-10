Fedez e Chiara Ferragni proposti per l'Ambrogino d'Oro 2020

L'verrà assegnato alle personalità che si sono distinte per il contrasto al Covid-19 nella città di Miliano, una delle città più colpite d'Italia. Le candidature vengono proposte dai consiglieri comunali per poi essere ufficializzate il 15 ottobre.Accanto a esperti e punti di riferimento durante la pandemia come Massimo Galli e Alberto Zangrillo, spicca la candidatura di. La coppia, per dare il suo contributo contro il coronavirus, aveva postato nella mattinata di lunedì 9 marzo un video su Instagram per annunciare una raccolta fondi in favore dell’ospedale San Raffaele destinata alla creazione di nuovi posti letto nel reparto di terapia intensiva.Dopo una donazione personale di 100.000 euro, Fedez e Chiara Ferragni avevano raccolto, diventando la più grossa raccolta fondi d'Europa mai fatta su Goufoundme.La cerimonia dell'Ambrogino d'Oro 2020 si terrà al Teatro Dal Verme il 7 dicembre.