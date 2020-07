Federico Rossi: "Sui 2 anni con Paola potrei scrivere un libro"

Condividi

Federico Rossi e Paola Di Benedetto festeggiano 2 anni d'amore: 2 anni travagliati, ma anche ricchi e soprattutto felici. "Potrei scriverci un libro su questi due ragazzi... Ma per ora mi limito a viverli, con sempre più curiosità e desiderio", scrive Fede postando una foto social da un ristorante di Modena dove la coppia ha festeggiato l'anniversario.



I programmi erano diversi: Paola e Federico dovevano festeggiare i due anni lì dove era iniziata la loro storia, in un hotel a Santorini, ma per una piccola disavventura con gli aerei sono rimasti a terra. "Riassumendo: due giorni fa volo cancellato per Santorini, lo rifacciamo e questa mattina ora 5.30 in aeroporto non ci fanno partire perché mancava qualche documentazione. Conclusione: siamo a sfondarci di cibo nel nostro ristorante preferito a Modena. Distrutti, ma felici", ha spiegato Paola Di Benedetto ai follower.