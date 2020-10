Lo ha annunciato lei stessa su Instagram con le lacrime agli occhi:. La campionessa di nuoto è solo l'ultima degli sportivi ad annunciare la sua positività dopo, tra gli altri, Cristiano Ronaldo "Purtroppo ho una brutta notizia: ieri ho smesso l’allenamento perché avvertivo deie nel tragitto verso casa mi è venuto anche il. Così oggi pomeriggio ho fatto il tampone e sono risultata positiva al Covid. Avrei dovuto partite lunedì per Budapest per partecipare alla Isl, non vedevo l’ora di tornare in acqua e cominciare finalmente una stagione normale anche perché stavo bene e mi ero allenata bene. Invecee intanto mi sottoporrò a dieci giorni di quarantena. Non so se ridere o piangere, anche se come potete vedere".