Federica Pellegrini: "32 e rido, l'ho presa bene!"

Condividi

Federica Pellegrini spegne 32 candeline in uno degli anni più difficili per gli atleti, soprattutto per gli over 30 che gareggiano ad alto livello e hanno dovuto fermarsi per la pandemia e rimandare i propri obiettivi. Ma la nuotatrice italiana (specializzata nello stile libero) non si è affatto abbattuta: "32 e rido!!! Direi che l’ho presa bene!!", scrive postando una foto dalla festa del suo compleanno che festeggia accanto al con il tecnico Matteo Giunta, gli amici di Verona e la famiglia.



La sua corsa alle Olimpiadi di Tokyo, rinviate al 2012 per coronavirus, è ricominciata a maggio, dopo 6 settimane di fermo, quando è finita la quarantena. "Ho 32 anni e sono ancora qui! Di trentenni ad alto livello se ne contano sulle dita di una mano, un anno in più a causa del coronavirus non mi ha certo avvantaggiata, ma la vivo con ottimismo o partirei con un piede indietro", ha raccontato Federica in un'intervista a La Gazzetta dello Sport. "Abbiamo riprogrammato tutto con Matteo, speriamo che il fisico tenga botta un altro anno!".