Federica Nargi e Costanza Caracciolo: l'amicizia di madre in figlia

"Chi sono queste due belle ragazzine?? Vederle così, un’emozione unica #minifefe #minicoco #sofy #stella".



Costanza Caracciolo immortala e condivide su Instagram un momento tenero tra la sua primogenita, Stella Vieri, 2 anni a novembre, e la figlia maggiore di Federica Nargi, Sofia Matri, 3. Le due showgirl, entrambe 30 anni, si sono conosciute nel 2008 quando sono state scelte come veline di Striscia la Notizia, dove sono rimaste fino al 2012.



Il loro legame è proseguito anche fuori dal programma, quando entrambe si sono fidanzate con due (ora ex) calciatori e sono diventate mamme per due volte una dopo l'altra: Costanza Caracciolo nel 2018 ha reso padre il marito Christian Vieri con la nascita di Stella (nel 2020 è nata la secondogenita, Isabel), mentre Federica Nargi nel 2016 ha dato alla luce la prima figlia di Alessandro Matri, Sofia, (nel 2019 è nata la loro seconda figlia, Beatrice).



Oggi le due coppie sono molto amiche e così lo sono le loro figlie, che stanno crescendo insieme