Federica Nargi e Alessandro Matri felici per le strade di Roma

Federica Nargi e Alessandro Matri si godono il sole di Roma. Dopo il ritorno nella città natale dell’ex velina, la coppia ha deciso di trascorrere una giornata di sole e relax, come dimostrano le foto pubblicate sui social dalla coppia: "Non si può spiegare la gioia di godermi dopo tantissimi anni la mia Roma". Federica non ha mai lasciato solo Alessandro nel corso della sua carriera da calciatore e, ora, dopo il ritiro dell'ex attaccante di Milan, Juventus e Cagliari, i due hanno deciso di stabilirsi definitivamente nella Capitale.



La loro storia è nata nel marzo del 2009, dopo un lungo corteggiamento da parte di lui. Da quel momento però Federica e Alessandro non si sono più lasciati e lo scorso anno avevano festeggiato i loro 10 anni d'amore nello studio di Verissimo, in cui avevano raccontato la felicità e l'orgoglio per il loro amore e la loro famiglia. "Sono stati 10 anni belli, non solo di rose e fiori, ma anche di tante litigate, perché siamo stati distanti a lungo", diceva Federica Nargi, mamma di Sofia, 4 anni, e Beatrice, 2.



Una storia d'amore lunga e intensa, che ha ancora molti progetti in cantiere, tra cui il matrimonio. "Volevo farlo quest'anno, poi è arrivata Beatrice", confessava Alessandro Matri. Comunque è in programma: "Non mi ha ancora fatto la proposta ma è in programma, sarà una grande festa", prometteva lei che sognava una cerimonia in grande: "Dopo 10 anni dev’essere una cosa enorme, che intima!", scherzava l'ex velina. "Intimo vuol dire almeno 300 persone". Poi le emozioni nel riguardare le immagini dei figli e nel rileggere le sue parole in un post sul significato di essere madre da lei condiviso: "Mamma significa non vedere l'ora di tornare a casa per stringervi tra le mie braccia (...) significa amarvi con tutta me stessa perché siete tutta la mia vita".