Dopo mesi di assenza social,e spiega il perché del suo silenzio, ma anche del fatto che quest'estate non sentiremo suoi tomentoni: "Avrei davvero voluto darvi una canzone per ballare e scatenarvi quest’estate. Purtroppo non è successo. Il periodo dellaè stato un: mi ha inghiottito nel buio più totale e mi ha sputato fuori cambiandomi", scrive il cantante, 26 anni, che a causa del coronavirus ha perso ad aprile l'amatissimo nonno "È stata un’occasione per fermarsi a riflettere sulle prioritá della vita. Spesso, sopratutto di questi tempi, non ci rendiamo conto delle cose realmente importanti", continua. "Avrei potuto fingere, in studio e sul palco, di essere felice. Purtroppo non sono capace.e se fossi stato costretto a farne una ora sarebbe uscito un pezzo strappalacrime drammatico (che vi evito molto volentieri)"."A fine agosto vi annuncieró una operazione a livello mondiale che vi manderà fuori di testa", annuncia alla fine. L'ultimo intervento del cantante era statoin un'intervista al Corriere della sera, a inizio giugno: "Quando qualcuno dice che il coronavirus non esiste, lo prendo di petto. Impazzisco.", aveva detto riferendosi al suo addio al nonno.