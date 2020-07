Fabio Fulco pronto a sposare Veronica Papa

Condividi

L'attore, 50 anni il 4 agosto, ha 25 anni più della fidanzata, ma vive la sua età come un problema: "Ci siamo conosciuti un anno fa tramite amici comuni durante una situazione di lavoro, ho cominciato a corteggiarla e piano piano ci siamo avvicinati. Finalmente sto tornando ad accarezzare il mio sogno di sempre di costruire una famiglia. Veronica è giovane, ha la metà dei miei anni, ma come me vorrebbe dei figli".



L'incontro con Veronica, finalista a Miss Italia nel 2014 e a Miss mondo nel 2016, arriva per Fabio dopo la dolorosa fine della storia d'amore con Cristina Chiabotto, durata 12 anni. "Le storie possono finire, ma a fare la differenza sono sempre i modi in cui si parla e si agisce (…) Sono stato ferito non tanto dalla persona in sé quanto dalla delusione per l’infrangersi del mio progetto di vita".