Fabio Fognini positivo al Covid: "Mi rimetterò presto"

, 33 anni, è risultato positivo al coronavirus, dopo aver effettuato il tampone a poche ore dall'esordio nel singolare al Sardegna Open. Il tennista, primo favorito del tabellone, sarebbe dovuto scendere in campo ieri a Cagliari: al suo posto è stato ripescato il serbo Danilo Petrovic.Il campione ligure, numero 16 nel tennis al mondo, è al momento in, come previsto dai protocolli del torneo e della Atp. "Ragazzi devo comunicarvi che questa mattina sono risultato positivo al Covid-19. I sintomi sono molto lievi,... ma purtroppo è arrivata questa brutta notizia. Sono già in isolamento e sono convinto che mi rimetterò molto presto. Vi abbraccio tutti".Fabio Fognini, che a novembre 2019 si era raccontato a Verissimo , ha trascorso il lockdown con la38 anni, sposata nel 2016, e i suoi, Federico, 3 anni, e Farah, 9 mesi. "Farah è buonissima e devo dire che mio marito mi aiuta tantissimo", aveva confessato a maggio Flavia Pennetta in un videomessaggio a Verissimo. E oggi proprio l’affetto e il sostegno della famiglia saranno di grande aiuto a Fabio.