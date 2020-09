Eva Riccobono: "Il mio secondo parto è stato una prima volta"

Foto Instagram @matteocaccarini

Una seconda volta che è come una prima:, che a fine luglio è doventata mamma per la seconda volta , ha raccontato in un video su Instagram la sua seconda esperienza diparto. Seconda, ma come se fosse la prima: "Ho sempre voluto provare ile finalmente sono riuscita a a farlo, nonstante avessi già fatto un parto cesareo per Leo, e l'ho voluto fare, per vivere a pieno la magica esperienza del parto. E devo dire che lo rifarei naturale, perché è molto più bello, stai subito bene, mentre il cesareo lo paghi dopo".Prima dell'arrivo della seconda figlia,, la top model e attrice, 37 anni, e il compagno, 48, erano già genitori di, 6. "Con Leo non ho mai avuto le contrazioni", prosegue Eva Riccobono nel suo video-racconto. "e ho cercato di seguire il consiglio di mia madre, che ha avuto 5 figli naturalmente: non avere paura, ma affidarsi completamente alla natura e ai medici"."Per istinto mi sono messa a carponi e così in due ore ho partorito: per me è importante che gli ospedali lascino scegliere alla donna lapreferita". Altra cosa che l'ha aiutata: il respito. "Ho uan sfida aperta con ilda sempre, per questo ho iniziato a nuotare e poi a recitare. E imparare a respirare bene aiuta moltissimo durante il parto".