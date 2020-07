Eva Riccobono e Matteo Ceccarini genitori bis: "Benvenuta Livia!"

Condividi

Foto Instagram @matteocaccarini

È stato il papà a dare l'annuncio: "Oggi è nata Livia. Tutto bene. Siamo al 7mo cielo", ha scritto Matteo Ceccarini su Instagram annunciando la nascita della seconda figlia avuta dalla compagna Eva Riccobono. La notizia è arrivata con la foto di un tramonto localizzata a Castagneto Carducci, in Toscana, dove la coppia stava trascorrendo le vacanze estive.



Dalle Storie social scopriamo che il deejay e sound designer, 48 anni, ha assistito al parto della modella, 37, immortalandosi a poche ore dal lieto evento con camice e mascherina. La notizia della nascita data dal papà bis non poteva che arrivare poi con un sottofondo musicale; Matteo Ceccarini ha scelto Lullaby dei The Cure.