Dopo Gabriel Garko, anche Eva Grimaldi ospite a Verissimo racconta la loro storia: "Io e Gabriel Garko ci siamo amati davvero, ho accettato di essere la sua fidanzata perché appena l'ho visto mi sono rivista molto in lui, questo ragazzo ingenuo che veniva dalla campagna".



E chiarisce: "Chiaramente è una storia nata a tavolino, ma tutto nasce a tavolino. Una volta per promuovere film e serie non c'erano i social ma solo i servizi sulla carta stampata, si chiama star system". Una coppia che ha fuzionato molto bene sulle copertine: "Hanno provato a ricreare la coppia Grimaldi-Garko con Adua e Gabriel e poi anche con Adua e Massimiliano Morra, ma loro non vivevano come una coppia come noi. Io e Gabriel vivevamo insieme, mangiavamo insieme, condividevamo il bagno", racconta a Silvia Toffanin.



E sulla sua attuale moglie Imma Battaglia dice: "Grazie a Imma sono tornata a essere me stessa, lei mi ha convinto a dire che ero dislessica, a togliere il bustier, a togliere le extension e vivere per quella che ero. Dopo aver dichiarato la mia omosessualità ho lavorato, anche se nelle serie ho avuto più difficoltà".