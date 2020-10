Eva Grimaldi e Gabriel Garko: "La nostra (vera) storia"

Sono stati una delle coppie più seguite, amate e invidiate di fine anni Novanta e, a distanza di 20 anni,hanno raccontato a Verissimo la verità sulla loro: "Ci siamo amati davvero, ma io ho accettato di essere la sua fidanzata per proteggerlo, perché così funzionava lo star system", ha raccontato Eva Grimaldi dopo il coming out di Gabriel Garko."Per me eravamo una coppia, ci siamo supportati e spalleggiati tantissimo, tra di noi mancava solo il sesso", ha detto l'attore a Silvia Toffanin. Guarda nel video sopra le confessioni deie la loro verità su una delle storie d'amore più seguite del mondo dello spettacolo.