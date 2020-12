Enock Barwuah, la forza di un sorriso

Condividi

Enock Barwuah, 27 anni, sarà ospite per la prima volta a Verissimo sabato 5 dicembre. Fratello minore di Mario Balotelli, 30 anni, Enock è l’ultimo eliminato del Grande Fratello Vip. Nato a Brescia il 20 febbraio del 1993, Enock Barwuah ha entrambi i genitori originari del Ghana: il padre, Thomas è un operaio edile, la madre, Rose, invece, si è sempre occupata della famiglia.



Thomas e Rose erano arrivati in Italia nel 1988, stabilendosi inizialmente a Palermo, dove è nato il figlio Mario, per poi spostarsi in provincia di Brescia, dove è nato e cresciuto Enock. "Ci hanno fatto crescere in fretta, perché hanno avuto una vita difficile", ha detto di loro Enock dentro la casa.



Oltre a Mario, Enock ha anche altre due sorelle, Abigail e Angel Barwuah. Abigail, 31 anni, è nata in Ghana nel 1989, e nel 2011 ha partecipato come concorrente all’Isola dei Famosi. Nel 2013 si era sposata a Seattle con l’ex calciatore dell’Inter Obafemi Martins, dal quale ha avuto i figli Kendrick, Kelvin e Tyler.



La famiglia di Enock aveva una situazione economica difficile e aveva dovuto dare in affido Mario quando aveva solo 3 anni. La madre di Enock nel 2008 aveva dichiarato al Corriere della Sera: "Vivevamo con un'altra famiglia africana in un monolocale umido e pieno di muffa. Andai dagli assistenti sociali, feci presente che avevo un bimbo malato. Case per noi non ce n'erano; in compenso, avendo saputo che avevo mio figlio Mario che soffriva di problemi intestinali, ci dissero che sarebbe stato meglio affidarlo a qualche famiglia della zona. Furono gli assistenti stessi a indicarci i signori Balotelli".