Enock Barwuah e Giorgia: "Tra noi è tutto ok"

Uscito dalla casa del Grande Fratello Vip, Enock Barwuah si racconta a Verissimo per la prima volta. E viene raggiunto durante l'intervista dalla fidanzata Giorgia Migliorati Novello: "Ci conosciamo da tanti anni, eravamo amici, ma poi nei mesi del lockdown qualcosa è cambiato e ci siamo avvicinati". E confermano: "Come si può vedere tra noi è tutto ok, in realtà lo è sempre stato".



Parlando poi del suo passato e della sua famiglia, Enock confessa: "Mio fratello (Mario Balotelli, ndr.) per me è tutto, lui è anche il mio migliore amico, però cerco di stare molto attento quando parlo di lui, soprattutto in tv, perché voglio farmi capire bene e non essere frainteso. Sicuramente mi sta guardando ora, chissà cosa dirà di questa intervista".