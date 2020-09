Emmy 2020: le 5 star meglio vestite (in casa!)

Condividi

Gli Emmy Award 2020 hanno dato vita alla reunion su Zoom forse più glam della storia. Anche se connessi da casa, sono molte le star che non hanno rinunciato a sfoggiare abiti da red carpet e look da serata di gala. A partire da Jennifer Aniston, in lizza per il premio di miglior attrice con la serie tv The Morning Show, che è stata una delle poche attrici a salire fisicamente sul palco insieme al conduttore, Jimmy Kimmel, per poi tornare a casa e collegarsi in diretta. Il tutto con un abito vintage, bello quanto semplice, nero e lungo, firmato Dior.