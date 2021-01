Emma Stone è incinta del primo figlio

Condividi

Emma Stone aspetterebbe il primo figlio insieme al marito Dave McCary, comico e regista statunitense. L'attrice premio Oscar per La La Land è estremamente riservata sulla sua vita privata: il matrimonio della coppia si è tenuto in gran segreto e lontano dai riflettori.



Nonostante l'assenza di annunci ufficiali, alcune foto pubblicate dal Daily Mail fanno pensare che Emma Stone diventerà presto mamma. Negli scatti, si vede l'attrice di 32 anni durante una passeggiata per le strade di Los Angeles; la tuta nera che indossa mostra un pancione che lascia pochi dubbi. Per Emma Stone e Dave McCary sarebbe il loro primo figlio.