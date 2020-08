Emma Roberts rivela il sesso del bambino nella prima foto col pancione

Condividi

Emma Roberts posta la sua prima foto Instagram in cui soazza via ogni dubbio sulla sua prima gravidanza: un paio di scatti con il pancione, uno da sola e uno accanto al fidanzato Garrett Hedlund. E nella didascalia rivela anche di più: "Io... e i miei due ragazzi preferiti".



Il primo figlio dell'attrice, 29 anni, sarà quindi maschio. Da quando è uscita la notizia della sua prima gravidanza, questa è la prima volta che i due futuri genitori confermano la dolce attesa, mostrandola. Figlia dell'attore Eric Roberts e della sua ex compagna Kelly Cunningham, Emma è la nipote di Julia Roberts. A far trapelare la notizia della sua gravidanza, a fine giugno, era stata proprio la madre. "Sì, mia figlia è incinta. Sono molto emozionata", aveva scritto prima di pentirsi di aver rotto il silenzio e cancellare il suo profilo social.