Emma Roberts è incinta: la prima foto col pancino

La prima foto Instagram postata da Emma Roberts in cui si intravede il suo pancino non poteva essere più fashion: cappello di paglia, occhiali da sole e vestito a quadretti vichy bianco e rosa, in tinta con l'arredamento total pink della stanza. "Risale a un po' di tempo fa", avvisa però l'attrice, 29 anni.



Il pancione di Emma Roberts, in attesa del primo figlio dal compagno Garrett Hedlund oggi dovrebbe essere decisamente più grande, ma i diretti interessanti non hanno mai commentato, né mostrato la dolce attesa.



Figlia dell'attore Eric Roberts e della sua ex compagna Kelly Cunningham, Emma è la nipote di Julia Roberts. A confermare la notizia della sua prima gravidanza, a fine giugno, era stata proprio la madre. "Sì, mia figlia è incinta. Sono molto emozionata", aveva scritto prima di pentirsi di aver rotto il silenzio e cancellare il suo profilo social.