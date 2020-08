Emma Marrone: "Sono fuori dalla malattia"

In un'intervista rilasciata al settimanale Emma Marrone aggiorna i fan sulle sue condizioni cliniche e racconta di una notizia avuta circa 15 giorni fa: "Quando ha squillato il telefono, era il mio medico. Ho pensato: Ci risiamo. Ho pensato che dovessi ricominciare tutto da capo. Invece mi diceva che in base agli ultimi esami".Nel 2009 Emma aveva subito un doppio intervento per, che l'ha colpita per due volte. Nell'autunno 2019 poi è arrivato un nuovo intervento per una recidiva. "Non ho pianto prima di entrare in sala operatoria né dopo", spiega la cantante, "Mi hanno aperto a metà per ben due volte in questi anni. Ho discrezione nel pianto come nel riso"."Voglio rappresentare le ragazze coi tagli, quelle che hanno perso il seno, le imperfette, le sopravvissute”, aggiunge Emma.Nel video qui sotto, l'ultima intervista nello studio didurante la quale la cantante parla con Silvia Toffanin della malattia e della pausa dagli impegni lavorativi.